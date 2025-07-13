13.07.2025 10:43 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов прокоментував наслідки негоди та поінформував про нове штормове попередження

Мер Харкова зазначив, що стихія, яка накрила місто, залишила після себе сотні викликів.



Ігор Терехов прокоментував наслідки негоди та поінформував про нове штормове попередження



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Іго Терехов поінформував, що під час буревію, і це лише частина зведених даних,

повалено 448 дерев.

поламано близько тисяч гілок.

пошкоджено 140 дахів.

обірвано 118 дротів.

Але, як зазначив Ігонр Терехов, були ті, хто не дав місту зупинитись.

"Комунальники, аварійні бригади енергетиків, ДСНС тощо – працювали всю ніч. Без пауз. Без перепочинку.

Люди, які не на словах, а на ділі тримають тил Харкова.

Дякую кожному з них. І кожному, хто допомагає.

Бо навіть якщо ти просто прибрав гілку з дороги – це вже допомога.

Це вже про любов до міста. Про відповідальність. Про єдність.

Сьогодні – знову штормове попередження.

Будьте обережні. Не залишайте автівки під деревами.

І пам’ятайте: Харків – це більше, ніж місто. Це ми з вами.

І ніхто, навіть негода, цього не змінить".