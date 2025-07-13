13.07.2025 10:00 Дмитро Колонєй
У Харкові подовжили шлях руху трамваїв, змінений через наслідки негоди
Комунальники відновлюють курсування громадського транспорту у Харкові.
У Харкові подовжили шлях руху трамваїв, змінений через наслідки негоди
Як повідомляє РЕДПОСТ
, триває відновленння маршрутів курусвання траспорту. Подовжено шлях руху трамваїв до парку Машинобудівників
Трамваї №16,16А,27 курсують так:
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розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».
Трамваї №6,8 курсують зі зміненим маршрутом:
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розворотне коло «602 мікрорайон» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – розворотне коло «Вул. Мухачова».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що через негоду у Харкові змінили маршрут
6 тролейбусів та 2 трамваї, не ходять 3 тролейбуси та 9 трамваїв.
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