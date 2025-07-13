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13.07.2025  10:00   Дмитро Колонєй

У Харкові подовжили шлях руху трамваїв, змінений через наслідки негоди

Комунальники відновлюють курсування громадського транспорту у Харкові.


У Харкові подовжили шлях руху трамваїв, змінений через наслідки негоди
Як повідомляє РЕДПОСТ, триває відновленння маршрутів курусвання траспорту. Подовжено шлях руху трамваїв до парку Машинобудівників
 

Трамваї №16,16А,27 курсують так:

 
  • розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське». 
 

Трамваї №6,8 курсують зі зміненим маршрутом:

 
  • розворотне коло «602 мікрорайон» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – розворотне коло «Вул. Мухачова».
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що через негоду у Харкові змінили маршрут 6 тролейбусів та 2 трамваї, не ходять 3 тролейбуси та 9 трамваїв.
 
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