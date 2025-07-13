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13.07.2025  09:32   

Буревій повалив у Харкові майже 400 дерев та більше 800 великих гілок

У Харкові триває ліквідація наслідків негоди.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, оіквідуються та уточнються наслідки буревію у Харкові. Наразі відомо, що на прибудинкових територіях внаслідок сильного вітру
  • впали щонайменше 390 дерев
  • зламані та впали 835 гілок.
 
 
 
 
 
Фахівці КП «Харківблагоустрій» та КП «Шляхрембуд» працюють у посиленому режимі: розпилюють і прибирають повалені дерева та гілки, впорядковують території.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові усувають наслідки буревію, який змніив також роботу транспорту.
 
Тэги:  негода, комунальники, харків
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