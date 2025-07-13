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13.07.2025  09:03   Дмитро Колонєй

Окупанти 21 раз атакували позиції Сил оборони на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на ранок 13 липня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Атакували 21 раз позиції Сил оборони окупанти: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, агресор завдавав авіаційних ударів по селам Лісне та Вільхуватка Харківської області.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив 11 наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Чугунівка та в напрямку Липців.
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  • На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та в бік населеного пункту Новоосинове.

Атакували 21 раз позиції Сил оборони окупанти: Новини Харкова

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що  у Харкові ліквідовано всі пожежі, спричинені ворожими ударами.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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