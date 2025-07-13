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13.07.2025  08:31   Дмитро Колонєй

Через негоду у Харкові змінили маршрут 6 тролейбусів та 2 трамваї, не ходять 3 тролейбуси та 9 трамваїв

Стало відомо, як змінилася через негоду робюота транспорту Харкова, на яких маршрутах електротланспорт замінили автобуси.


Через негоду у Харкові змінили маршрут 6 тролейбусів та 2 трамваї, не ходять 3 тролейбуси та 9 трамваїв
У Харкові через негоду змінено роботу громадського транспорту, передає РЕДПОСТ
 
Внаслідок падіння дерев та пошкодження контактних мереж
 

Тимчасово не курсують трамваї

 
№1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 20, 27.
 

Не курсують тролейбуси

 
№11, 18, 27.
 

Трамваї №16, 16А працюють за зміненим маршрутом:

 
  • розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк». 
 
Змінено схеми руху тролейбусів:
 

Тролейбус №2, 40:

 
  • розворотне коло «Пр. Жуковського» – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – майдан Конституції;
 

Тролейбус №3:

 
  • розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;
 

Тролейбус №6:

 
розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – розворотне коло «Парк «Зустріч»;
 

Тролейбус №13:

 
  • розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – розворотне коло  «Ст. м. «Турбоатом»;
 

Тролейбус №20:

 
  • розворотне коло «602 мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
 

Тролейбус №12:

 
  • розворотне коло «Вул. Рудика» – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – майдан Конституції.
 

Введено тимчасові автобусні маршрути:

 
  • за напрямками трамваїв №1, 3, 5, 20: вул. Москалівська (розворотне коло трамваїв) – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України»;
  • за шляхом руху тролейбусів №11,27: вул. Кузнечна (розворотне коло тролейбусів) – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – вул. Одеська.

 

Тэги:  транспорт, маршрут, харків, негода
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