13.07.2025 08:31 Дмитро Колонєй
Через негоду у Харкові змінили маршрут 6 тролейбусів та 2 трамваї, не ходять 3 тролейбуси та 9 трамваїв
Стало відомо, як змінилася через негоду робюота транспорту Харкова, на яких маршрутах електротланспорт замінили автобуси.
Через негоду у Харкові змінили маршрут 6 тролейбусів та 2 трамваї, не ходять 3 тролейбуси та 9 трамваїв
У Харкові через негоду змінено роботу громадського транспорту, передає РЕДПОСТ
Внаслідок падіння дерев та пошкодження контактних мереж
Тимчасово не курсують трамваї
№1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 20, 27.
Не курсують тролейбуси
№11, 18, 27.
Трамваї №16, 16А працюють за зміненим маршрутом:
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розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
Змінено схеми руху тролейбусів:
Тролейбус №2, 40:
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розворотне коло «Пр. Жуковського» – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – майдан Конституції;
Тролейбус №3:
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розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;
Тролейбус №6:
розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – розворотне коло «Парк «Зустріч»;
Тролейбус №13:
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розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
Тролейбус №20:
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розворотне коло «602 мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
Тролейбус №12:
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розворотне коло «Вул. Рудика» – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – майдан Конституції.
Введено тимчасові автобусні маршрути:
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за напрямками трамваїв №1, 3, 5, 20: вул. Москалівська (розворотне коло трамваїв) – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України»;
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за шляхом руху тролейбусів №11,27: вул. Кузнечна (розворотне коло тролейбусів) – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – вул. Одеська.
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