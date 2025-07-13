13.07.2025 08:31 Дмитро Колонєй

Стало відомо, як змінилася через негоду робюота транспорту Харкова, на яких маршрутах електротланспорт замінили автобуси.

Через негоду у Харкові змінили маршрут 6 тролейбусів та 2 трамваї, не ходять 3 тролейбуси та 9 трамваїв

