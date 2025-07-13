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13.07.2025  08:19   Дмитро Колонєй

У Харкові усувають наслідки буревію (фото)

Минула ніч знову видалася безсонною для коммунальників Харкова.

Усувають наслідки буревію у місті: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у місті розчищали дороги, трамвайні шляхи, проїзди до лікарень. Роботи триватимуть до повного усунення наслідків небаченої досі у місті негоди:
 
розпиляно 11 дерев та 22 великі гілки. Частину з них вже прибрали.
відновлено 14 із 17 обірваних дротів зовнішнього освітлення.
 
Усувають наслідки буревію у місті: Новини Харкова
 
Усувають наслідки буревію у місті: Новини Харкова
 
Усувають наслідки буревію у місті: Новини Харкова
 
Усувають наслідки буревію у місті: Новини Харкова
 
Усувають наслідки буревію у місті: Новини Харкова
 
Усувають наслідки буревію у місті: Новини Харкова
 
Усувають наслідки буревію у місті: Новини Харкова
 
Усувають наслідки буревію у місті: Новини Харкова
 
Усувають наслідки буревію у місті: Новини Харкова
 
Усувають наслідки буревію у місті: Новини Харкова
 
Усувають наслідки буревію у місті: Новини Харкова
їУсувають наслідки буревію у місті: Новини Харкова
 
Усувають наслідки буревію у місті: Новини Харкова
 
Усувають наслідки буревію у місті: Новини Харкова
 
Загалом внаслідок негоди зафіксовано
  • 72 випадки пошкодження покрівель і парапетів,
  • повалено 132 дерева та
  • обламано 122 великі гілки.
 
Фахівці КП «Харківводоканал» спільно з працівниками АТ «Харківобленерго» також ліквідовують наслідки негоди.
 
В місті сталися перебої з електропостачанням. Це призвело до часткового знеструмлення об’єктів водопровідної інфраструктури.
 
У низці районів спостерігається знижений тиск води. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі. Після відновлення електропостачання тиск у мережах поступово нормалізується.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ситуацію в Харкові, що виникла через негоду.
 
Тэги:  негода, коунаьники, харків
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