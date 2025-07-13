13.07.2025 08:19 Дмитро Колонєй

У Харкові усувають наслідки буревію (фото)

Минула ніч знову видалася безсонною для коммунальників Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у місті розчищали дороги, трамвайні шляхи, проїзди до лікарень. Роботи триватимуть до повного усунення наслідків небаченої досі у місті негоди:

розпиляно 11 дерев та 22 великі гілки. Частину з них вже прибрали.

відновлено 14 із 17 обірваних дротів зовнішнього освітлення.

Загалом внаслідок негоди зафіксовано

72 випадки пошкодження покрівель і парапетів,

повалено 132 дерева та

обламано 122 великі гілки.

Фахівці КП «Харківводоканал» спільно з працівниками АТ «Харківобленерго» також ліквідовують наслідки негоди.

В місті сталися перебої з електропостачанням. Це призвело до часткового знеструмлення об’єктів водопровідної інфраструктури.

У низці районів спостерігається знижений тиск води. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі. Після відновлення електропостачання тиск у мережах поступово нормалізується.

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