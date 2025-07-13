13.07.2025 07:30 Рита Парфенова

13 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Цього дня світ відзначає Міжнародний день купання голяка і Міжнародний день головоломки.

13 липня щороку святкують Міжнародний день головоломки (International Puzzle Day). Цього дня у 1944 році народився угорський архітектор і дизайнер Ерне Рубік, який у 30 років, працюючи в будапештській Академії прикладних мистецтв та ремесел, створив набір з 27 дерев'яних кубиків з різнокольоровими гранями, що згодом став відомим як Кубик Рубіка. Спочатку він використовував свій винахід для пояснення студентам математичної теорії груп. Через рік після створення він отримав патент, а ще через два роки була випущена перша партія іграшки. Головоломка привернула увагу німецького комп'ютерного підприємця угорського походження Тібора Лакзі, завдяки якому вона стала відомою у всьому світі.

У 1989 році ювелір Фред Куеллар створив найдорожчий Кубик Рубіка з золота, інкрустований справжніми діамантами, вартість якого становила близько 1,5 мільйона доларів.

* * *

13 липня відзначають Міжнародний день гірських порід. Мета цього дня полягає в сприянні глобальному розумінню фундаментальної ролі гірських порід, які поділяються на три категорії: магматичні, осадові та метаморфічні. Ці природні тверді агрегати одного або декількох мінералів вкривають всю Землю, формуючи зовнішній твердий шар – літосферу. Гірські породи відіграють важливу роль в еволюції та виживанні людини протягом всієї історії, залишаючись фундаментальною основою нашого існування.

* * *

День рибалки в Україні — це не просто свято, а цілий вайб для тих, хто живе водоймами. Відзначають його у другу неділю липня, тобто 13 липня 2025 року. Це неофіційне свято, яке об’єднує всіх любителів риболовлі, від професіоналів до аматорів. У цей день рибалки збираються на берегах річок, озер чи морів, аби насолодитися улюбленим заняттям, відпочити на природі та поспілкуватися з однодумцями. Свято нагадує про багатовікові традиції риболовлі, яка для багатьох є не лише захопленням, а й важливою частиною життя.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни святкують день пам’яті святого преподобного Стефана Савваїта.



Цей день зазвичай присвячували збиранню жита і сінокосінню. А все тому, що зазвичай починався сезон дощів, які могли зіпсувати весь урожай. Його намагалися якомога швидше прибрати з полів.



Що не можна робити 13 липня

під час грози перебувати на вулиці;

ловити рибу;

засмагати.

За Юліанським календарем, 13 липня православна церква відзначає Собор славних Дванадцятьох Апостолів Христових. Цього дня вшановують учнів Ісуса: Петра, Андрія, Якова Зеведеєва, Іоанна Богослова, Пилипа, Варфоломія, Фому, Левія Матвія, Якова Алфєєва, Іуду Фаддея, Симона Кананіта, а також апостола Матфія, обраного замість Юди Іскаріота.



Кожному з них, за винятком Іуди Іскаріота, у календарях християнських церков встановлено окремі дні пам’яті. Існує звичай зображати всіх апостолів однією іконою чи барельєфом.



Як і на Великдень, цього дня було прийнято фарбувати яйця у жовтий колір та обмінюватися ними один з одним. Також з яєць готували різноманітні страви — насамперед різні види яєчні: із сиром, із зеленою цибулею, із хлібом, із шинкою. Популярною була яєчня з оселедцем.



За народним календарем, сьогодні Півпетр або «маківка літа». Наші предки вшановували літо, яке вступало в найспекотнішу свою пору. Збираючись на косовиці, люди одягалися в найкращі сукні, а після роботи веселилися до пізнього вечора.



Дівчата 13 липня ворожили на нареченого на квітах. Збирали 12 кольорів з різних лук і полів, клали їх під подушку. Хто вночі насниться - той незабаром і під вінець покличе. Травники та знахарі в ці дні заготовляли цілющі рослини, такі як алое, багно, бузина чорна, вахта трилиста, вербена, горець, календула лікарська, мати-й-мачуха, подорожник.



Що не можна робити:

відмовляти у допомозі нужденним;

згадувати образи.

Також цього дня

1837 року королева Вікторія стала першим англійським монархом, який оселився в Букінгемському палаці, який став основною резиденцією королів Великобританії.



1871 – у Лондонському Кришталевому палаці відбулася перша у світі виставка кішок.



1897 - Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо.



1908 – у Лондоні урочисто відкрилися Четверті Олімпійські ігри, у яких вперше взяли участь жінки.



1923 – на пагорбах над Лос-Анджелесом з'явився напис HOLLYWOOD. Спочатку вона була довшою – Hollywoodland – і означала рекламу нового житлового району.



1930 – у Монтевідео (Уругвай) відбулося відкриття першого чемпіонату світу з футболу.



1938 – у Бостоні відкрився перший телетеатр. За 25 центів 200 глядачів могли протягом 45 хвилин спостерігати за шоу з піснями та танцями. Сама вистава йшла поверхом вище і передавалося вниз за допомогою телебачення.



1942 – народився голлівудський актор Харрісон Форд.



1944 – народився Ерне Рубік, угорський винахідник.



1957 – народився Кемерон Кроу, американський кінорежисер («Джеррі Магуайєр», «Ванільне небо», «Елізабеттаун»).



1967 – народився Бенні Бенассі, італійський діджей.



1973 – вийшов перший альбом гурту Queen.



1985 – у Лондоні та Філадельфії одночасно пройшли концерти «Live Aid» на допомогу голодуючим в Африці. Організатором заходу був лідер гурту Boomtown Rats Боб Гелдоф, який зумів залучити для участі таких зірок, як Мік Джаггер, Мадонна, Тіна Тернер, Пол Маккартні, Девід Боуї, Боб Ділан. По телебаченню виставу дивилися понад півтора мільярда глядачів у 160 країнах.

1985 – на змаганнях в Парижі Сергій Бубка вперше подолав в стрибках з жердиною висоту 6 метрів.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Антон, Гаврило, Степан, Юліан.



за Юліанським календарем: Андрій, Варфоломій, Григорій, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Семен, Степан, Тимофій, Фаддей, Пилип, Хома, Яків, Ян.