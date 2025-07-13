    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт На Харківщині протягом доби не курсуватимуть шість приміських поїздів
13.07.2025  12:23   Дмитро Колонєй

На Харківщині протягом доби не курсуватимуть шість приміських поїздів

Ще шість електричок Харківщини змінили маршрути.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ добу не ходитимуть шість приміських поїздів:
 

Не курсуватимуть 

  • №6506 Златопіль — Харків;
  • №6702 Зміїв — Харків;
  • №6685 Харків — Берестин;
  • №6688 Берестин — Харків;
  • №6511 Харків — Біляївка;
  • №6522 Біляївка — Харків.
 

Змінили маршрути:

 
  • №6812 курсуватиме Чугуїв — Харків (замість Чугуїв — Харків-Левада);
  • №6174 курсуватиме Золочів — Харків (замість Золочів — Харків-Левада);
  • №6811 курсуватиме Харків — Чугуїв (замість Харків-Левада — Чугуїв);
  • №6408 курсуватиме Ізюм — Харків (замість Ізюм — Харків-Левада);
  • №6825 Харків — Лозова курсуватиме через Нову Баварію, Шпаківку, Буди та Мерефу;
  • №823 Харків — Дніпро курсуватиме через Нову Баварію, Шпаківку, Буди та Мерефу. (По зупинках для посадки/висадки пасажирів змін не відбудеться, однак через зміну маршруту можлива затримка від розкладу).
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що через негоду постраждали парки, не працює зоосад, змінили маршрути та не курсують тролейбуси та трамваї, а на Харків насувається новий буревій.    ,
 
Тэги:  транспорт, харків, поїзд
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.07 Дороги та транспорт Через негоду у Харкові змінили маршрут 6 тролейбусів та 2 трамваї, не ходять 3 тролейбуси та 9 трамваїв 11.07 Дороги та транспорт У суботу мешканцям Харкова не варто очікувати транспорт на Благовіщенській вулиці 11.07 Дороги та транспорт Через аварійні роботи змінять маршрут або не курсуватимуть кілька харківських трамваїв та тролейбусів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 