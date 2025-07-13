На Харківщині протягом доби не курсуватимуть шість приміських поїздів

Ще шість електричок Харківщини змінили маршрути.
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День обіцяє бути суперечливим і емоційно нестійким, але не варто сприймати це надто серйозно. Якщо виникають напружені моменти, краще перемкнутись і не загострювати ситуацію.
У Харкові протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Вдень прогнозується сильний дощ із грозою, що триватиме до вечора, після чого опади поступово припиняться.
Цього дня світ відзначає Міжнародний день купання голяка і Міжнародний день головоломки.
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