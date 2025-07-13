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13.07.2025  17:00   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники відновляють після буревію приватний сектор

Які роботи та де саме виконують працівники підприємства розповіли у харківському КП «Благоустрій».

Впорядковують приватний сектор після буревію комунальники: Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці комунального підприємства усувають наслідки буревію в приватному секторі,

  • розпилюють гілля, 
  • очищують території дитячих майданчиків, 
  • прибирають великогабаритне будівельне сміття - уламки парканів та інші пошкоджені конструкції.
Впорядковують приватний сектор після буревію комунальники: Новини Харкова
 
Впорядковують приватний сектор після буревію комунальники: Новини Харкова
 
Впорядковують приватний сектор після буревію комунальники: Новини Харкова
 
Впорядковують приватний сектор після буревію комунальники: Новини Харкова
 
Впорядковують приватний сектор після буревію комунальники: Новини Харкова
 
Тривают роботи на вулицях:
 
  • Семінарській,
  • Гиївській,
  • Кандаурова,
  • Єдності,
  • Боротьби,
  • Озерянській, у
  • пров. Керамічному та ін. 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що через негоду постраждали парки, не працює зоосад, скасовано та змінили маршрути приміські поїздіи, а на Харків насувається новий буревій.    

 

Тэги:  негода, буревій, харків, комунальники
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