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13.07.2025  18:01   Дмитро Колонєй

Сили оборони дали відсіч росіянам поблизу шости селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 13 липня 2025 року від Генштабу ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуція:   
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три штурмових дії ворога поблизу Вовчанська та Зеленого.
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  • На Куп’янському напрямку противник з початку доби чотири рази атакував  в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки. На даний час точиться бій.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти 21 раз атакували позиції Сил оборони на Харківщині.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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