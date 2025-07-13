13.07.2025 20:00 Дмитро Колонєй

У Харкові відновлено більшість трамвайних і тролейбусних маршрутів

Які трамваї ходять за скороченим маршрутом та чому розповіли в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.



У Харкові відновлено більшість трамвайних і тролейбусних маршрутів



Як повідомляє РЕДПОСТ , більшість трамвайних і тролейбусних маршрутів у Харкові відновлено.

Рух трамваїв тимчасово заборонений лише на вул. Москалівській, на ділянці від вул. Миколи Бажана до розворотного кола «Новожанове».

У зв’язку з цим, трамваї №3 та 27 курсують до розворотного кола «Новоселівка» через вул. Миколи Бажана.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що через негоду постраждали парки, не працює зоосад, скасовано та змінили маршрути приміські поїздіи.