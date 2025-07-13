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13.07.2025  20:00   Дмитро Колонєй

У Харкові відновлено більшість трамвайних і тролейбусних маршрутів

Які трамваї ходять за скороченим маршрутом та чому розповіли в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


У Харкові відновлено більшість трамвайних і тролейбусних маршрутів
Як повідомляє РЕДПОСТ, більшість трамвайних і тролейбусних маршрутів у Харкові відновлено.
 
Рух трамваїв тимчасово заборонений лише на вул. Москалівській, на ділянці від вул. Миколи Бажана до розворотного кола «Новожанове».  
 
У зв’язку з цим, трамваї №3 та 27 курсують до розворотного кола «Новоселівка» через вул. Миколи Бажана.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що через негоду постраждали парки, не працює зоосад, скасовано та змінили маршрути приміські поїздіи.    

 

Тэги:  транспорт, маршрут, харків, трамвай, тролейбус
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