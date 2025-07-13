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13.07.2025  23:35   Мирон Зелений

Що наробила стихія в парках Харкова (фото)

Суботня негода знищила багато дерев у зонах відпочинку Харкова. Також постраждала паркова інфраструктура.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Станом на 17 годину неділі більшість зон відпочинку були розчищені для проходу громадян, а великі дерева підготовлено для вивозу, повідомляє РЕДПОСТ.


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Тэги:  харків, стихія, негода, погода
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