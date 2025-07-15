У Немишлянському районі облаштували нову декоративну зону (фото)

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Гороскоп на 15 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День не сприятиме спокійній роботі, а емоційна напруга може викликати хаос. Щоб уникнути сварок і необдуманих вчинків, краще присвятити час відпочинку та простим справам.

Прогноз погоди у Харкові на 15 липня Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.