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15.07.2025  12:00   Віталій Хіневич

У Немишлянському районі облаштували нову декоративну зону (фото)

Працівники КП «Харківблагоустрій» облаштували нову декоративну зону на прибудинковій території в Немишлянському районі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Композиція виконана в українському етностилі. Всі декоративні конструкції були виготовлені вручну.
 
 
На підприємстві також зазначили, що внаслідок нещодавнього буревію об'єкт не зазнав пошкоджень.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень в Харкові відновили контури 39 будинків, пошкоджених обстрілами.
 
Тэги:  жкг, харків
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