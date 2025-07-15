15.07.2025 12:04 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 15 липня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів - 12

Харків - 13

Богодухів - 13

Коломак - 11

Великий Бурлук - 12

Печеніги - 10

Слобожанське - 13

Куп’янськ - 12

Берестин - 12

Лозова - 11

Ізюм - 14

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 14 липня 2025 року.