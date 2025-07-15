15.07.2025 12:09 Рита Парфенова

Понад 2 млн грн переплатили за техніку для ЗСУ — прокуратура Харківщини домагається повернення коштів

Куп’янська окружна прокуратура подала позов до суду для стягнення з приватної компанії понад 2 мільйони гривень податку на додану вартість, який був безпідставно включений до вартості військової техніки, придбаної для потреб ЗСУ.

У Харківській області прокуратура через суд вимагає повернення до бюджету понад 2 мільйонів гривень переплаченого ПДВ під час оборонної закупівлі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У прокуратурі зазначили, що керівник Куп’янської окружної прокуратури подав до Господарського суду Харківської області позовну заяву в інтересах держави щодо стягнення з одного з товариств з обмеженою відповідальністю безпідставно збереженого ПДВ. Крім цього, прокуратура вимагає виплати понад 300 тисяч гривень інфляційних втрат і 3% річних за прострочення грошового зобов’язання.

У червні 2024 року між виконавчим комітетом Куп’янської міської ради та ТОВ було укладено договір на постачання пункту управління тактичної групи протиповітряної оборони для ЗСУ. Загальна вартість контракту склала понад 12 мільйонів гривень, з яких більш як 2 мільйони – це податок на додану вартість. Однак, згідно з Податковим кодексом України, у період воєнного стану постачання товарів оборонного призначення для Збройних Сил звільнено від оподаткування ПДВ.

ТОВ добровільно кошти не повернуло, попри те, що є виробником цієї техніки та повинно було знати про податкові пільги, встановлені для таких поставок. Більше того, підприємство вже співпрацює з Міністерством оборони в межах державного оборонного замовлення.

Позов передано до суду, розгляд справи триває.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори Чугуївської окружної прокуратури подали до суду позов про повернення близько 600 гектарів особливо цінних земель, які передали в користування приватному підприємству без законних підстав.