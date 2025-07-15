15.07.2025 12:25 Віталій Хіневич

Рятувальники евакуювали з прифронтової зони Харківщини цивільних людей та домашніх тварин

15 липня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обов’язкової евакуації мешканців Куп'янської громади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За допомогою броньованого автомобіля вони вивезли з м. Куп'янськ 3 цивільних людей та чотирьох домашніх улюбленців.

До евакуаційних заходів залучалось троє рятувальників з Харківського та Миколаївського гарнізонів ДСНС.

«Звертаємось до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов’язкова евакуація: збережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні населені пункти!

На Харківщині працює цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації. Канал зв'язку функціонує при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером телефону 0-800-33-92-91», - сказали рятувальники.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 9 населених пунктів області з авіації, дронів та артилерії.