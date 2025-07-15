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15.07.2025  12:25   Віталій Хіневич

Рятувальники евакуювали з прифронтової зони Харківщини цивільних людей та домашніх тварин

15 липня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обов’язкової евакуації мешканців Куп'янської громади.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За допомогою броньованого автомобіля вони вивезли з м. Куп'янськ 3 цивільних людей та чотирьох домашніх улюбленців.
 
 
До евакуаційних заходів залучалось троє рятувальників з Харківського та Миколаївського гарнізонів ДСНС.
 
 
«Звертаємось до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов’язкова евакуація: збережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні населені пункти!
 
На Харківщині працює цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації. Канал зв'язку функціонує при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером телефону 0-800-33-92-91», - сказали рятувальники.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 9 населених пунктів області з авіації, дронів та артилерії.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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