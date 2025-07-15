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15.07.2025  12:36   Рита Парфенова

Втрати рф на Харківському напрямку: мінус танк, РЕБ, 78 дронів і десятки солдатів

На Харківському напрямку 14 липня російські окупанти втратили 82 військових та майже сотню одиниць техніки, включаючи танк, системи РЕБ і дрони.

війна в україні

Станом на ранок 15 липня ситуація в операційній зоні ОТУ “Харків” залишається складною, проте контрольованою українськими силами оборони. За останню добу противник вісім разів намагався прорвати лінію оборони українських військ, зокрема здійснив п’ять наступів у районах Вовчанська та Зеленого.

Окупанти завдали п’ять авіаударів, застосовуючи три керовані авіабомби (КАБ) та 16 некерованих авіаційних ракет (НАР). Крім того, зафіксовано 416 обстрілів українських позицій, у тому числі 101 удар дронами-камікадзе.

Попри інтенсивність атак, українські оборонці завдали відчутних втрат противнику. Протягом доби російські війська втратили 82 особи, з яких 37 — безповоротно.

Також на Харківському напрямку українські військові знищили або пошкодили 96 одиниць ворожої техніки, серед яких:

  • 1 танк;
  • 1 засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • 3 артилерійські системи;
  • 7 автомобілів;
  • 78 безпілотників;
  • 6 одиниць спеціальної техніки.

Окрім цього, були ліквідовані 80 укриттів для особового складу противника та 9 стартових позицій запуску БпЛА.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська минулої доби п’ять разів атакували в районах Вовчанська та Зеленого, а також шість разів штурмували позиції українських сил на Куп’янському напрямку.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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