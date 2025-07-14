14.07.2025 21:59 Рита Парфенова

Прокуратура через суд вимагає повернути державі майже 600 гектарів сільгоспземель на Харківщині

Прокурори Чугуївської окружної прокуратури подали до суду позов про повернення близько 600 гектарів особливо цінних земель, які передали в користування приватному підприємству без законних підстав.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області звернулася до Господарського суду з позовом про повернення у власність держави майже 600 гектарів особливо цінних сільськогосподарських земель. Йдеться про ріллю у Бірківському старостинському окрузі Зміївської громади, яка ще у 1994 році була передана державному підприємству «Дослідне господарство «Борки» для наукової та виробничої діяльності.

У листопаді 2023 року між держпідприємством та приватним ТОВ уклали договір про спільну діяльність, за яким фактично приватна структура отримала право користування землею, обробки та збору врожаю. При цьому прибутки та витрати залишалися за приватним підприємством, що, за оцінкою прокуратури, спричинило збитки державі.

За даними слідства, угода була укладена без погодження з державними органами та приховувала реальну оренду земель без сплати орендної плати. Закон забороняє передачу особливо цінних земель у приватне користування для ведення підприємницької діяльності.

Судове провадження вже відкрито, триває розгляд справи.

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