Українська збірна здобула 16 медалей і третє місце на Кубку світу з кудо

Збірна України посіла третє загальнокомандне місце на Кубку світу з кудо, завоювавши 16 нагород: 5 золотих, 6 срібних і 5 бронзових медалей.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
На Кубку світу з кудо українська збірна увійшла до трійки лідерів, посівши почесне третє місце серед найсильніших команд світу.
Спортсмени з України поповнили скарбницю нагород 16 медалями різного ґатунку: серед них — п’ять золотих, шість срібних і п’ять бронзових.
Цей результат став свідченням високого рівня підготовки та майстерності українських кудоїстів на міжнародній арені.
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