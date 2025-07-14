14.07.2025 21:43 Рита Парфенова

Українська збірна здобула 16 медалей і третє місце на Кубку світу з кудо

Збірна України посіла третє загальнокомандне місце на Кубку світу з кудо, завоювавши 16 нагород: 5 золотих, 6 срібних і 5 бронзових медалей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

На Кубку світу з кудо українська збірна увійшла до трійки лідерів, посівши почесне третє місце серед найсильніших команд світу.

Спортсмени з України поповнили скарбницю нагород 16 медалями різного ґатунку: серед них — п’ять золотих, шість срібних і п’ять бронзових.

Цей результат став свідченням високого рівня підготовки та майстерності українських кудоїстів на міжнародній арені.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські бійці блискуче виступили на чемпіонаті України з ММА.