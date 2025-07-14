14.07.2025 20:36 Рита Парфенова

У Харкові ліквідують наслідки негоди: пошкоджено понад 600 покрівель і понад 100 електродротів

Станом на вечір 14 липня в Харкові зафіксували 632 випадки пошкодження покрівель та парапетів, а також обриви 103 електродротів. Міські служби продовжують ремонтні роботи.

У Харкові продовжуються роботи з усунення наслідків негоди, яка пройшла містом, повідомляє РЕДПОСТ. За офіційними даними, станом на 14 липня виявлено 632 пошкоджені покрівлі та парапети.

Фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківжитлобуд» та КП «Харківспецбуд» уже ліквідували аварійні ситуації на 37 об’єктах і відновили ще 156 до нормативного стану. Крім того, внаслідок штормового вітру було обірвано 103 електричні дроти. Працівники КП «Міськсвітло» відновили 78 із них, ремонт ще 25 дротів триває.

Також аварійна служба КП «Харківміськліфт» здійснила виїзди на 428 об’єктів для ремонту ліфтів та на 206 об’єктів для відновлення внутрішньобудинкових електромереж.

Міські служби продовжують відновлювальні роботи, наразі ремонтуються 34 покрівлі та парапети, а також залишаються роботи по відновленню електродротів.

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Раніше РЕДПОСТ опублікував фото, як харківські комунальники продовжують усувати наслідки негоди.