У Харківській області медики врятували чоловіка з інфарктом завдяки уважності онука

11 липня бригада екстреної медичної допомоги №2009 провела тромболітичну терапію пацієнту з гострим інфарктом міокарда, якого вчасно помітили рідні. Чоловіка госпіталізували у стабільному стані.
У Харківській області бригада екстреної медичної допомоги врятувала життя чоловіку з гострим інфарктом міокарда. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
11 липня онук хворого помітив, що дідусю стало зле, і одразу повідомив маму. Жінка викликала швидку допомогу, на виклик прибула бригада №2009 У складі бригади парамедиків Вадима Сипала та Оксани Любовицької, а також ЕМТ Олексія Чумака. Медики діагностували інфаркт із підйомом сегменту ST і вирішили провести тромболітичну терапію препаратом «Металізе» прямо на місці через значну віддаленість населеного пункту.
Повторне ЕКГ підтвердило позитивну динаміку, після чого пацієнта шпиталізували до лікарні у стабільному стані.
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