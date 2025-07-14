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14.07.2025  20:19   Рита Парфенова

У Харківській області медики врятували чоловіка з інфарктом завдяки уважності онука

11 липня бригада екстреної медичної допомоги №2009 провела тромболітичну терапію пацієнту з гострим інфарктом міокарда, якого вчасно помітили рідні. Чоловіка госпіталізували у стабільному стані.

На Харківщині медики надали допомогу пацієнту з інфарктом

У Харківській області бригада екстреної медичної допомоги врятувала життя чоловіку з гострим інфарктом міокарда. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

11 липня онук хворого помітив, що дідусю стало зле, і одразу повідомив маму. Жінка викликала швидку допомогу, на виклик прибула бригада №2009 У складі бригади парамедиків Вадима Сипала та Оксани Любовицької, а також ЕМТ Олексія Чумака. Медики діагностували інфаркт із підйомом сегменту ST і вирішили провести тромболітичну терапію препаратом «Металізе» прямо на місці через значну віддаленість населеного пункту.

Повторне ЕКГ підтвердило позитивну динаміку, після чого пацієнта шпиталізували до лікарні у стабільному стані.

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Тэги:  медицина, швидка допомога, харків
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