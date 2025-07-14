14.07.2025 19:53 Рита Парфенова

Жительці Куп’янського району оголосили підозру за пропаганду на користь рф у медіа

34-річну мешканку Куп’янщини заочно підозрюють у запереченні збройної агресії росії проти України. У вересні 2024 року вона дала інтерв’ю російському пропагандистському каналу, в якому звинувачувала ЗСУ та вихваляла окупантів.

На Харківщині слідчі повідомили про підозру 34-річній мешканці Куп’янського району за фактом заперечення збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, жінка родом з Вінницької області проживала у селі Синьківка Куп’янського району. Під час повномасштабної війни вона виїхала до росії. У вересні 2024 року перебувала в наметовому містечку для біженців у Бєлгороді, де добровільно дала інтерв’ю російському телеканалу «ГТРК Белгород».

У своїй промові вона звинувачувала Збройні Сили України у знищенні цивільної інфраструктури та втраті житла, називала евакуацію до рф «єдиним безпечним виходом», дякувала російським військовим за допомогу та позитивно висловлювалась про освітню систему рф. Відео було опубліковане на YouTube.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури жінці заочно оголосили підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Досудове розслідування здійснює Куп’янське районне управління поліції за оперативного супроводу СБУ.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що жителя Харківщини взяли під варту за передачу координат українських військових об’єктів ворогу.