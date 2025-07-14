    
Главная Новини Харкова Спорт Збірна Харківщини з водного поло вдруге поспіль виграла Кубок України
14.07.2025  19:29   Рита Парфенова

Збірна Харківщини з водного поло вдруге поспіль виграла Кубок України

У фіналі Кубка України з водного поло жіноча збірна Харківської області здобула перемогу над командою Києва з рахунком 7:3.

Збірна Харківської області – володарка Кубка України з водного поло

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City.
 
Жіноча збірна Харківської області з водного поло стала володаркою Кубка України сезону 2025 року, вдруге поспіль захистивши титул.
 
У фінальному матчі харківські спортсменки здобули впевнену перемогу над збірною Києва з рахунком 7:3. Нагадаємо, минулого року команда зі Слобожанщини також виграла цей турнір.
 
Окрім командної перемоги, індивідуальну відзнаку отримала Поліна Синиця, яка була визнана найкращою воротаркою Кубка.
 
Змагання проходили в межах всеукраїнського календаря спортивних подій.\
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що юніорки з Харківщини стали найсильнішими в командному заліку на чемпіонаті України з велоспорту на шосе, що проходив у Білій Церкві.
Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.07 Спорт Харків'янин зійшов на найвищу точку Альп 10.07 Спорт Двоє харків’ян здобули медалі на змаганнях з воркауту Ingravity Workout Cup 2025 09.07 Спорт Харківські спортсменки перемогли в командному заліку на юніорському ЧУ з велоспорту
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 