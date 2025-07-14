14.07.2025 18:39 Рита Парфенова

За тиждень Харків зазнав 27 атак: постраждали 86 осіб, одна людина загинула

Під ударами опинилися житлові будинки, дитячий садок, пологовий будинок та об’єкти інфраструктури.



Фото: ХМР

Упродовж минулого тижня Харків зазнав 27 обстрілів з боку російських військ, більшість з яких здійснено дронами-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Окрім цього, зафіксовано два удари керованими авіабомбами (КАБ) по одному з підприємств міста, яке наразі не функціонує.

За словами Терехова, внаслідок обстрілів постраждали 86 осіб, включно з вісьмома дітьми. Одна людина загинула.

Під ударами опинилися Шевченківський, Слобідський, Холодногірський, Салтівський та Київський райони Харкова. Руйнувань зазнали житлові будинки, господарчі споруди, дитячий садок, пологовий будинок, об’єкти критичної та транспортної інфраструктури, крамниці, автомобілі, стоматологічна клініка та банківська установа.

Комунальні служби ліквідували пошкодження на всіх об’єктах. Проте роботи ускладнювалися через негоду, що накрила місто. Найскладнішою залишається ситуація з пошкодженими дахами, де аварійні бригади працюють цілодобово.

Також Терехов відзначив, що тривалість повітряних тривог у Харкові зменшилася на 34 години, що становить 35% від середнього показника по області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові 14 липня близько 14:00 зафіксовано чергову атаку дронами.