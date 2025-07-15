15.07.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 липня

Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 30 – 32° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

якщо 15 липня йде дощ, осінь буде теплою, а серпень – врожайним;

спекотна й ясна погода цього дня віщує тепле бабине літо;

велика роса на траві вранці свідчить про добрий урожай зернових культур;

вітер 15 липня обіцяє мінливу погоду протягом наступного тижня;

гроза у середині липня – прикмета до дощового серпня.