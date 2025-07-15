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15.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 липня

Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.

прогноз погоди

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 30 – 32° тепла.

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Народні прикмети

  • якщо 15 липня йде дощ, осінь буде теплою, а серпень – врожайним;
  • спекотна й ясна погода цього дня віщує тепле бабине літо;
  • велика роса на траві вранці свідчить про добрий урожай зернових культур;
  • вітер 15 липня обіцяє мінливу погоду протягом наступного тижня;
  • гроза у середині липня – прикмета до дощового серпня.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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