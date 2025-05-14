    
Главная Новини Харкова Суспільство Комунальне підприємство Харкова запрошує на роботу
14.05.2025  13:40   Віталій Хіневич

Комунальне підприємство Харкова запрошує на роботу

На підприємстві відкрито вакансії з різних спеціальностей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП ‘’Харківблагоустрій''.
 
Доступні такі вакансії:
 
Вакансії дільниці механізації № 1:
  • механік;
  • майстер;
  • автоелектрик;
  • слюсар-ремонтник автотракторної техніки.
 
Контакт щодо працевлаштування: (067) 969-54-57, пн-пт 9:00-16:00.
 
Вакансії дільниці механізації № 2:
  • газоелектрозварник;
  • токар;
  • автоелектрик;
  • слюсар-ремонтник. 
Контакт щодо працевлаштування: (095) 611-18-14, пн-пт 9:00-16:00.
 
Є вакансії робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями у всіх районах міста. 
 
Контакт щодо працевлаштування на дану вакансію: (050) 301-96-85, пн-пт 9:00-16:00.
 
«КП пропонує стабільну заробітну плату, соціальні гарантії згідно з чинним законодавством, пільги на житлово-комунальні послуги. Працевлаштовуємо людей з інвалідністю другої та третьої груп, внутрішньо переміщених осіб», - йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова переклали технічно зношену ділянку трубопроводу.
 
Тэги:  харків, робота
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.05 Медицина Про стан захворюваності грипом, ГРВІ та COVID-19 в Україні розповіли у МОЗ 14.05 Освіта Урочистий випуск слухачів «Школи молодого дипломата» відбувся у Харкові 14.05 Надзвичайні події У Харкові розшукують свідків смертельної ДТП
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 