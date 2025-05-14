14.05.2025 13:40 Віталій Хіневич
Комунальне підприємство Харкова запрошує на роботу
На підприємстві відкрито вакансії з різних спеціальностей.
Доступні такі вакансії:
Вакансії дільниці механізації № 1:
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механік;
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майстер;
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автоелектрик;
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слюсар-ремонтник автотракторної техніки.
Контакт щодо працевлаштування: (067) 969-54-57, пн-пт 9:00-16:00.
Вакансії дільниці механізації № 2:
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газоелектрозварник;
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токар;
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автоелектрик;
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слюсар-ремонтник.
Контакт щодо працевлаштування: (095) 611-18-14, пн-пт 9:00-16:00.
Є вакансії робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями у всіх районах міста.
Контакт щодо працевлаштування на дану вакансію: (050) 301-96-85, пн-пт 9:00-16:00.
«КП пропонує стабільну заробітну плату, соціальні гарантії згідно з чинним законодавством, пільги на житлово-комунальні послуги. Працевлаштовуємо людей з інвалідністю другої та третьої груп, внутрішньо переміщених осіб», - йдеться у повідомленні.
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