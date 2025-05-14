14.05.2025 13:40 Віталій Хіневич

Комунальне підприємство Харкова запрошує на роботу

На підприємстві відкрито вакансії з різних спеціальностей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП ‘’Харківблагоустрій''.

Доступні такі вакансії:

Вакансії дільниці механізації № 1:

механік;

майстер;

автоелектрик;

слюсар-ремонтник автотракторної техніки.

Контакт щодо працевлаштування: (067) 969-54-57, пн-пт 9:00-16:00.

Вакансії дільниці механізації № 2:

газоелектрозварник;

токар;

автоелектрик;

слюсар-ремонтник.

Контакт щодо працевлаштування: (095) 611-18-14, пн-пт 9:00-16:00.

Є вакансії робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями у всіх районах міста.

Контакт щодо працевлаштування на дану вакансію: (050) 301-96-85, пн-пт 9:00-16:00.

«КП пропонує стабільну заробітну плату, соціальні гарантії згідно з чинним законодавством, пільги на житлово-комунальні послуги. Працевлаштовуємо людей з інвалідністю другої та третьої груп, внутрішньо переміщених осіб», - йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова переклали технічно зношену ділянку трубопроводу.