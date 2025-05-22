22.05.2025 14:50 Віталій Хіневич

Ворог вночі вчергове атакував Харків

Російський агресор вночі 22 травня атакував Холодногірський район.

Як повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов, пошкоджень зазнали 13 приватних житлових будинків. Троє людей звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес, передає РЕДПОСТ

«У будинках, в основному, вибиті вікна, пошкоджено кілька дахів. Наші комунальні служби вночі оперативно відреагували на приліт, тому зараз роботи з усунення наслідків завершуються. Був зафіксований вибух на дорозі. Цю яму вже заасфальтували», - розповів мер.

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