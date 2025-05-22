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22.05.2025  16:38   Дмитро Колонєй

На Харківщині відбито ворожі атаки на Вовчанськ, Петропавлівку та Нову Кругляківку

Оперативна ситуація по Харківщині на 22 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Відбито ворожі атаки на Вовчанськ, Петропавлівку та Нову Кругляківку: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація:    
 
  • На Харківському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Вовчанськ.
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  • На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій у районах Петропавлівки та Нової Кругляківки. Сили оборони успішно відбили обидві ворожі атаки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку росіяни за добу більше 600 разів обстріляли позиції українців.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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