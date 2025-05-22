22.05.2025 16:38 Дмитро Колонєй

На Харківщині відбито ворожі атаки на Вовчанськ, Петропавлівку та Нову Кругляківку

Оперативна ситуація по Харківщині на 22 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація:

На Харківському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Вовчанськ.

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На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій у районах Петропавлівки та Нової Кругляківки. Сили оборони успішно відбили обидві ворожі атаки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку росіяни за добу більше 600 разів обстріляли позиції українців.