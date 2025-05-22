Скільки дітей народилось у Харкові за минулий тиждень

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Харкові з'явилося на світ 8230 дитина.
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День ідеальний для розумової праці та підвищеної продуктивності. Варто записати свої ідеї й зайнятися фінансами – шопінг цього дня буде розсудливим і обдуманим.
Ранок у Харкові почнеться безхмарно, і така погода протримається до самого вечора. За прогнозами синоптиків, протягом дня небо залишатиметься ясним.
Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття.
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