22.05.2025 16:50 Віталій Хіневич

Скільки дітей народилось у Харкові за минулий тиждень

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Харкові з'явилося на світ 8230 дитина.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, протягом тижня з 15 по 21 травня в місті Харкові на світ з’явилося 52 дитини.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених - 32 хлопчики та 20 дівчаток, в тому числі дві двійні.

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