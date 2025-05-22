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22.05.2025  16:50   Віталій Хіневич

Скільки дітей народилось у Харкові за минулий тиждень

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Харкові з'явилося на світ 8230 дитина.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, протягом тижня з 15 по 21 травня в місті Харкові на світ з’явилося 52 дитини.
 
Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених - 32 хлопчики та 20 дівчаток, в тому числі дві двійні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в авто медиків народилася дитина.
 
Тэги:  діти, харків
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