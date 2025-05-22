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22.05.2025  17:09   Дмитро Колонєй

У постраждалому районі Харкова працює мобільний ЦНАП

ЦНАП робить більш зручним подання та прийом заяв на отримання допомоги від мешканців Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, після нічного обстрілу у Холодногірському районі відкрито  мобільний ЦНАП. Власники пошкодженого житла звертаються за державною допомогою  «єВідновлення».
 
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог вночі вчергове атакував Харків.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що агресор вночі вчергове атакував Харків.
 
Тэги:  допомога, цнап, харків, обстріл, агрессия россии
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