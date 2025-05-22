22.05.2025 17:40 Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 22 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3117 вакансій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

Водій навантажувача – 30 000 грн.

Менеджер (управитель) з маркетингу – 29 990 грн.

Заступник начальника відділу – 28 500 грн.

Електромонтер з експлуатації розподільних мереж – 25 595 грн.

Підсобний робітник – 25 000 грн.

Соціальний менеджер – 24 900 грн.

Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів – 23 500 грн.

Глазурувальник – 20 000 грн.

Обмотувальник елементів електричних машин – 19 990 грн.

Контролер енергонагляду – 18 380 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:

0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.

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