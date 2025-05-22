22.05.2025 17:40 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 22 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3117 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Водій навантажувача – 30 000 грн.
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Менеджер (управитель) з маркетингу – 29 990 грн.
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Заступник начальника відділу – 28 500 грн.
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Електромонтер з експлуатації розподільних мереж – 25 595 грн.
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Підсобний робітник – 25 000 грн.
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Соціальний менеджер – 24 900 грн.
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Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів – 23 500 грн.
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Глазурувальник – 20 000 грн.
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Обмотувальник елементів електричних машин – 19 990 грн.
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Контролер енергонагляду – 18 380 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:
0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.
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