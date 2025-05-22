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22.05.2025  19:05   Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали на гарячому благодійницю, яка допомагала ухилятися від мобілізації

Жінка у Харкові «торгувала» звільненням з військової служби.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, мешканка Харкова займалася незаконними оборудками. Керівниця благодійного фонду, яка хизувалася, нібито знайомствами серед посадовців військових частин і медичних закладів міста, запевняла, що без проблем
 
  • домовиться про фіктивну госпіталізацію військовослужбовця та
  • формування штучної історії хвороби, яку надалі буде використано для оформлення діагнозів, необхідних для звільнення з армії за станом здоров'я. 
 
Вартість «послуги» жінка оцінила в 4700 доларів, частина з яких призначалася працівникам медзакладів. Як гарантію серйозності намірів військового та запоруку подальшої співпраці, вона попросила надати їй аванс у розмірі 200 доларів.
 
 
Жінку затримано правоохоронцями під час отримання частини коштів, їй оголошено підозру, за зловживання впливом, а речові докази вилучено. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває. 
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині спіймали двох жінок, які розповсюджували наркотики на сотні тисяч гривень.
 

 

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