22.05.2025 19:05 Дмитро Колонєй
У Харкові спіймали на гарячому благодійницю, яка допомагала ухилятися від мобілізації
Жінка у Харкові «торгувала» звільненням з військової служби.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мешканка Харкова займалася незаконними оборудками. Керівниця благодійного фонду, яка хизувалася, нібито знайомствами серед посадовців військових частин і медичних закладів міста, запевняла, що без проблем
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домовиться про фіктивну госпіталізацію військовослужбовця та
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формування штучної історії хвороби, яку надалі буде використано для оформлення діагнозів, необхідних для звільнення з армії за станом здоров'я.
Вартість «послуги» жінка оцінила в 4700 доларів, частина з яких призначалася працівникам медзакладів. Як гарантію серйозності намірів військового та запоруку подальшої співпраці, вона попросила надати їй аванс у розмірі 200 доларів.
Жінку затримано правоохоронцями під час отримання частини коштів, їй оголошено підозру, за зловживання впливом, а речові докази вилучено. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
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