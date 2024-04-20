20.04.2024 18:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили 21-річну розповсюджувачку наркотиків

До поліції звернувся чоловік, який повідомив про те, що мешканка Індустріального району займається розповсюдженням наркотичних речовин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В ході проведення низки оперативних заходів поліцейські кримінальної поліції відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області викрили у скоєнні злочинів 21-річну жінку. За її місцем мешкання виявлено наркотичні речовини, прилади для вживання наркотиків, ваги з нашаруванням речовини, схожої на наркотичну, мобільний телефон.

Речові докази вилучені та направлені на експертні дослідження.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Харкові зі зброєю в руках погрожував дружині розправою.