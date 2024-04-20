20.04.2024 18:35 Віталій Хінєвіч
У Харкові виявили 21-річну розповсюджувачку наркотиків
До поліції звернувся чоловік, який повідомив про те, що мешканка Індустріального району займається розповсюдженням наркотичних речовин.
В ході проведення низки оперативних заходів поліцейські кримінальної поліції відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області викрили у скоєнні злочинів 21-річну жінку. За її місцем мешкання виявлено наркотичні речовини, прилади для вживання наркотиків, ваги з нашаруванням речовини, схожої на наркотичну, мобільний телефон.
Речові докази вилучені та направлені на експертні дослідження.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
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