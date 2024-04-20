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20.04.2024  18:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили 21-річну розповсюджувачку наркотиків

До поліції звернувся чоловік, який повідомив про те, що мешканка Індустріального району займається розповсюдженням наркотичних речовин.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В ході проведення низки оперативних заходів поліцейські кримінальної поліції відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області викрили у скоєнні злочинів 21-річну жінку.  За її місцем мешкання виявлено наркотичні речовини, прилади для вживання наркотиків, ваги з нашаруванням речовини, схожої на наркотичну, мобільний телефон. 
 
Речові докази вилучені та направлені на експертні дослідження.
 
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
 
 
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Харкові зі зброєю в руках погрожував дружині розправою.
 
Тэги:  харків, події
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