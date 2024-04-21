21.04.2024 08:41 Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини загасили шість пожеж, які спричинили окупанти

Оперативна обстановка на Харківщині на 21 квітня 2024 року від ДСНС.



Рятувальники Харківщини загасили шість пожеж, які спричинили окупанти



Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом доби з 20 по 21 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

20 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинені ворожими обстрілами;

3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

3 – на перевірку обстріляних ворогом територій;

13 – на допомогу населенню;

3 – інші виїзди.

За добу ворог спричинив 6 пожеж у

Харківському,

Чугуївському,

Ізюмському,

Куп’янському районах області та

м. Харкові.

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Близько 16:00 ворог завдав артилерійського удару по прифронтовому населеному пункту Кругляківка Курилівської громади Куп’янського району. Ворожі снаряди поцілили у житлову забудову, спричинивши велику пожежу. На час прибуття вогнеборців пожежа розповсюдилась на площу близько 600 кв.м. Горіли 3 приватні будинки і ще скільки ж надвірних забудов. З вогнем боролись 3 оперативних відділення ДСНС у складі 12 осіб особового складу та 3 одиниць техніки, а також добровольці місцевого агропідприємства зі своєю пристосованою для цілей пожежогасіння технікою.

3 пожежі окупанти спричинили у природних екосистемах. У Індустріальному районі Харкова внаслідок ракетного удару загорілась суха трава на площі 2 га. Пожежу гасили 4 оперативні відділення ДСНС протягом 1,5 годин. Також там різного ступеня руйнацій зазнали 15 гаражів у гаражному кооперативі.

У лісовому масиві поблизу с. Борова Ізюмського району ворожі снаряди підпалили хвойну підстилку. Вона горіла на площі 4 га. З вогнем боролись 2 відділення рятувальників ДСНС та підрозділ відомчої пожежної охорони лісового господарства.

Третя пожежа сухостою зафіксована у с. Приліпка Вовчанської громади. Там він горів на площі пів гектара. Також горів приватний будинок на площі 100 кв.м.

В решті випадків пожежі трапились на території приватних маєтків. В с. Веселе Липецької громади горів житловий будинок на площі 50 кв.м., а у м. Вовчанську – гараж на площі 25 кв.м.

Всі пожежі були ліквідовані.

У с. Перемога Золочівської громади під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованої ворогом будівлі колишньої ферми рятувальники деблокували з-під завалів 56-річного чоловіка. Він отримав ушкодження і був госпіталізований до лікувального закладу.

Також під час обстежень вражених ворогом територій населених пунктів виявлено:

у м. Вовчанську часткові руйнації житлової 9-типовенрхівки, 1 постраждалу та 1 загиблу особу;

у с. Липці Липецької громади – ушкодження приватного будинку.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 61 одиницю вибухонебезпечних предметів.

У полі поблизу села Турове Золочівської громади трактор марки «Fendt 936 Vario» наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху техніка отримала пошкодження. Механізатор не постраждав. За попередніми даними спрацювала протипіхотна міна ПФМ-1 «Пелюстка».