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21.04.2024  09:14   Дмитро Колонєй

У Харкові потужна міжнародна делегація побачила своїми очима зруйновану ворогом Північну Салтівку

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментуав визит дипломатів до Харкова.


У Харкові потужна міжнародна делегація побачила своїми очима зруйновану ворогом Північну Салтівку
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов зазначив величезне значення визитудо міста міжнародної делегації послів Данії та Естонії, заступників дипломатичних місій Франції, Швеції та високопосадовців ООН.
 
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"Бо одна річ знати, що коїться у Харкові, і зовсім інша — бачити своїми очима руїни Північної Салтівки, вщент зруйновані цивільні обʼєкти і разом з містянами переживати за своє життя під постійними повітряними тривогами", - наголосив очильник міста. 
 
 
"Ми презентували делегатам конкретний план відновлення нашої теплової інфраструктури. Адже знаємо напевно, яке устаткування необхідне для того, щоб більш-менш стало пройти наступний опалювальний сезон і хто вже зараз може його нам поставити.
 
 
Зауважу повне взаєморозуміння з партнерами щодо потреб. Дуже розраховуємо на дієву та своєчасну підтримку.
 
Тільки разом ми зможемо підготувати наше місто до цієї зими та забезпечити надійний захист неба над Харковом", - підсумував міський голова Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкові Ігор Терехов та представники «Shelter Cluster»  обговорили підготовку до майбутнього опалювального сезону та відновлення пошкодженого житла.
 
Тэги:  ігор терехов, агрессия россии, харків
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