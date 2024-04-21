21.04.2024 09:14 Дмитро Колонєй

У Харкові потужна міжнародна делегація побачила своїми очима зруйновану ворогом Північну Салтівку

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментуав визит дипломатів до Харкова.



У Харкові потужна міжнародна делегація побачила своїми очима зруйновану ворогом Північну Салтівку



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов зазначив величезне значення визитудо міста міжнародної делегації послів Данії та Естонії, заступників дипломатичних місій Франції, Швеції та високопосадовців ООН.

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"Бо одна річ знати, що коїться у Харкові, і зовсім інша — бачити своїми очима руїни Північної Салтівки, вщент зруйновані цивільні обʼєкти і разом з містянами переживати за своє життя під постійними повітряними тривогами", - наголосив очильник міста.

"Ми презентували делегатам конкретний план відновлення нашої теплової інфраструктури. Адже знаємо напевно, яке устаткування необхідне для того, щоб більш-менш стало пройти наступний опалювальний сезон і хто вже зараз може його нам поставити.

Зауважу повне взаєморозуміння з партнерами щодо потреб. Дуже розраховуємо на дієву та своєчасну підтримку.

Тільки разом ми зможемо підготувати наше місто до цієї зими та забезпечити надійний захист неба над Харковом", - підсумував міський голова Харкова.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкові Ігор Терехов та представники «Shelter Cluster» обговорили підготовку до майбутнього опалювального сезону та відновлення пошкодженого житла.