21.04.2024 09:47

Росіяни вбили двох мешканців Харківщини

Оперативна обстановка на Харківщині на 21 квітня 2024 від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, серед яких Степова Новоселівка, Іванівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Синьківка,

Слобожанське,

Перемога,

Нескучне,

Козача Лопань.

14:20 м. Харків, Індустріальний район міста. Внаслідок ракетного обстрілу зруйновано гараж та пошкоджено ще 14.

18:53 Чугуївський р-н., Вовчанська ТГ., с. Приліпка. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.

18:22 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., с. Перемога. Влучання КАБ на територію недіючої ферми. З-під завалів будівлі деблокували 55-річного чоловіка та госпіталізували до медзакладу.

17:35 Харківський р-н., Липецька ТГ., с. Липці. Внаслідок ворожого влучання пошкоджено приватний будинок.

13:55 с. Баранівка, Богодухівський район. Під обстріл з РСЗВ потрапили 2 приватні будинки.

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9:45 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Турове. Трактор одного зі СТОВ наїхав на міну «пелюсток». Без постраждалих.

20 квітня 8:15 у м. Вовчанськ російські війська здійснили обстріл боєприпасом УМП житлової забудови. Внаслідок дій окупанта зруйновано третій під’їзд у багатоквартирному будинку та приватний будинок. Загинули 50-річний та 83-річний чоловіки. Жінка 61 років та 44-річний чоловік зазнали травм.

За минулу добу в межах області на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 45,36 га території, знищили 370 вибухонебезпечних предметів.