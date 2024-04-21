21.04.2024 10:17 Дмитро Колонєй

Я був здивований тим, що Харків живе, незважаючи на всі ворожі атаки - Оле Егберг Міккельсон

З робочим візитом у Харкові побувала міжнародна делегація.



Я був здивований тим, що Харків живе, незважаючи на всі ворожі атаки - Оле Егберг Міккельсон



Як повідомляє РЕДПОСТ , до складу делегації, яка завізитувала до Харкова, увійшли:

Надзвичайний та Повноважний посол Королівства Данії в Україні Оле Егберг Міккельсон,

Надзвичайний та Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Аннелі Кольк,

заступник голови дипломатичної місії Швеції в Україні Каспер Андерсон, заступник голови дипломатичної місії Франції в Україні Бенджамін Рорріге та

постійний Представник ПРООН в Україні Яко Сільє.

Організувало візит делегатів Міністерство інфраструктури України.

У складі делегації також були віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та народний депутат Олена Шуляк.

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Протягом дня учасники відвідали Північну Салтівку, зруйновані обʼєкти критичної інфраструктури та підземну школу в Індустріальному районі.

Мер Харкова Ігор Терехов під час спілкування з делегатами на одному з обʼєктів зазначив, що місто вже має детальний план відновлення системи теплозабезпечення з усіма розрахунками, та водночас підкреслив, що без підтримки партнерів Харкову буде дуже складно пройти наступний опалювальний сезон без перебоїв.

«Ми знаємо, на яких заводах, в яких країнах є необхідне для нас обладнання. І, що важливо, воно є в наявності і готове до експлуатації, нам не треба його чекати. Це дуже важливо, бо часу залишилося дуже мало, аби закупити, поставити його та підʼєднати до загальної системи. Ми потребуємо вашої допомоги, адже харківʼяни не збираються їхати з міста і взимку житимуть тут», - зазначив мер.

Надзвичайний та Повноважний посол Королівства Данії в Україні Оле Егберг Міккельсон під час брифінгу заявив, що головна мета візиту делегатів - зосередити увагу навколо проблем Харкова.

«Я на власні очі побачив, що тут коїться. І був здивований тим, що місто живе, транспорт працює, багато людей на вулицях, незважаючи на всі ворожі атаки. Харківʼяни - дуже стійкі люди. Я повернуся до столиці своєї країни з закликом, що цьому незламному місту треба допомогти. Ми отримали чіткий меседж від міської влади, що вам треба, аби пройти зиму нормально. Я робитиму все, щоб Данія надала цю підтримку», - наголосив Оле Егберг Міккельсон.

Нагадаємо,раніше, РЕДПОСТ писав, що у Харкові потужна міжнародна делегація побачила своїми очима зруйновану ворогом Північну Салтівку.