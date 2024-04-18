18.04.2024 19:00

Міжнародне об'єднання «Shelter Cluster» допомогло відновити 33 тисячі домівок у Харкові

Мер Харкові Ігор Терехов та представники «Shelter Cluster» обговорив підготовку до майбутнього опалювального сезону та відновлення пошкодженого житла.



Міжнародне об'єднання «Shelter Cluster» допомогло відновити 33 тисячі домівок у Харкові



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова та представниками міжнародних організацій, що входять до об'єднання «Shelter Cluster» підбили підсумки роботи за минулий рік та домовилися про продовження співпраці за програмами відновлення житлових будинків та ліквідації наслідків атак на енергосистему міста.

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За словами Ігоря Терехова, серед пріоритетних завдань - підготовка до наступної зими та відновлення сталого електропостачання. Водночас мер зазначив, що у співпраці з міжнародними партнерами в Харкові продовжуватимуть реконструювати пошкоджені будинки.

Завдяки роботі організацій, що входять до об'єднання «Shelter Cluster», торік у Харкові вдалося відновити 33 тис. домівок. Про це повідомила координатор кластера Рене Вінв'єн.

«Ми вважаємо дуже важливим допомагати й надалі», - зазначила вона.