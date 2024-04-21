Ігор Терехов поінформував про ворожий удар

Мер Харкова повідомив, куди вдарили окупанти.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про удар ворога:
"У Харкові було чутно вибух. Попередньо - на околиці міста. За інформацією, що потребує уточнення, є мінімум один постраждалий."
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Сьогоднішній день сприяє спокійній рутинній роботі, тому ви маєте можливість зайнятися багатьма давно запланованими справами.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
21 квітня кожного року відзначається Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності.
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