21.04.2024 20:57 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов поінформував про ворожий удар

Мер Харкова повідомив, куди вдарили окупанти.



Ігор Терехов поінформував про ворожий удар



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про удар ворога:

"У Харкові було чутно вибух. Попередньо - на околиці міста. За інформацією, що потребує уточнення, є мінімум один постраждалий."