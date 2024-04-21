В Харкові через удар ворога постраждала людина - Ігор Терехов

Мер Харкова підтвердив інформацію про пораненого.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов підтвердив інформацію про пораненого - цивільний, стан середньої важкості, постраждали ноги від уламків.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, ворог влучив по околиці міста. За інформацією, що потребує уточнення, є мінімум один постраждалий.
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