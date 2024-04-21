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21.04.2024  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо мухаммару, ароматну близькосхідну закуску

Одна із найпопулярніших страв східної кухні.

Як приготувати мухаммару, ароматну близькосхідну закуску
 
Як пише РЕДПОСТ, у багатьох, як південних, так і близькосхідних країнах - Болгарії, Сирії, Ізраїлі та інших, популярне використання у стравах запечених або сушених перців. До таких дуже смачних закусок і належить мухаммара. Варіантів рецептів її дуже багато, включаючи використання в них волоських горіхів, кешью або очищеного мигдалю, лимонного або гранатового соку, помідорів та часнику, прожарених та подрібнених зіри та коріандру. Зупинимося на одному з них.
 

Мухаммара

 

Продукти

 

  • Перець болгарський – 4-5 шт.
  • Горіх грецький - 0,5 склянки
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Часник - 2-3 зубки
  • Оливкова олія - ​​0,5 склянки
  • Сік лимонний – 1-2 ст.л.
  • Паприка – 1 ст. ложка
  • Кумін – 0,5-1 ч. ложка
  • Цукор - 1 ч. ложка
  • Сіль морська - за смаком
  • Перець чорний мелений - за смаком
  • Перець чилі - за смаком

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Овочі помити та обсушити.
  2. Помістити перець у розігріту до 180 градусів духовку.
  3. Запікати до характерних підпалин на шкірці, або готовності.
  4. За цей час обсмажте волоські горіхи хвилин 5-7.
  5. Цибулю дрібно нарізати
  6. Обсмажити до готовності.
  7. Додати часник
  8. Готувати ще 1 хвилину.
  9. Готовий болгарський перець очистити від шкірки. (Якщо це важко, перекладіть гарячий перець у щільний поліетиленовий пакет і залишити хвилин на 5-10. Після такої процедури шкірка добре відокремиться від м'якоті перцю.)
  10. Очистити перець від насіння і плодоніжок.
  11. Перекласти в блендер обсмажені горіхи, цибулю з часником, запечений перець, всі спеції, сіль за смаком і додати трохи лимонного соку, а також до смаку.
  12. Перебити блендером до однорідного або майже однорідного пастоподібного стану.
  13. Спробувати на смак
  14. Накрити чашу блендера харчовою плівкою
  15. Поставити страву на кілька годин у холодильник.
  16. Подавати охолоджену мухаммару з оливковою олією, зеленню, рубаними горіхами і, звичайно ж, з напоєм, лавашем або халою.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати запіканку з квашеною капустою.

 

Тэги:  рецепт, закуска, овочі, перець, цибуля, часник, цукор
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