21.04.2024 21:34 Дмитро Колонєй
Готуємо мухаммару, ароматну близькосхідну закуску
Одна із найпопулярніших страв східної кухні.
Як пише РЕДПОСТ
, у багатьох, як південних, так і близькосхідних країнах - Болгарії, Сирії, Ізраїлі та інших, популярне використання у стравах запечених або сушених перців. До таких дуже смачних закусок і належить мухаммара. Варіантів рецептів її дуже багато, включаючи використання в них волоських горіхів, кешью або очищеного мигдалю, лимонного або гранатового соку, помідорів та часнику, прожарених та подрібнених зіри та коріандру. Зупинимося на одному з них.
Мухаммара
Продукти
-
Перець болгарський – 4-5 шт.
-
Горіх грецький - 0,5 склянки
-
Цибуля ріпчаста - 1 шт.
-
Часник - 2-3 зубки
-
Оливкова олія - 0,5 склянки
-
Сік лимонний – 1-2 ст.л.
-
Паприка – 1 ст. ложка
-
Кумін – 0,5-1 ч. ложка
-
Цукор - 1 ч. ложка
-
Сіль морська - за смаком
-
Перець чорний мелений - за смаком
-
Перець чилі - за смаком
Покроковий рецепт приготування
-
Овочі помити та обсушити.
-
Помістити перець у розігріту до 180 градусів духовку.
-
Запікати до характерних підпалин на шкірці, або готовності.
-
За цей час обсмажте волоські горіхи хвилин 5-7.
-
Цибулю дрібно нарізати
-
Обсмажити до готовності.
-
Додати часник
-
Готувати ще 1 хвилину.
-
Готовий болгарський перець очистити від шкірки. (Якщо це важко, перекладіть гарячий перець у щільний поліетиленовий пакет і залишити хвилин на 5-10. Після такої процедури шкірка добре відокремиться від м'якоті перцю.)
-
Очистити перець від насіння і плодоніжок.
-
Перекласти в блендер обсмажені горіхи, цибулю з часником, запечений перець, всі спеції, сіль за смаком і додати трохи лимонного соку, а також до смаку.
-
Перебити блендером до однорідного або майже однорідного пастоподібного стану.
-
Спробувати на смак
-
Накрити чашу блендера харчовою плівкою
-
Поставити страву на кілька годин у холодильник.
-
Подавати охолоджену мухаммару з оливковою олією, зеленню, рубаними горіхами і, звичайно ж, з напоєм, лавашем або халою.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати запіканку з квашеною капустою.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0