11.04.2025 18:07 Дмитро Колонєй

Харківське енергетичне підприємство запрошує на роботу фахівців

Потребує кількох спеціалістів підприємство у Харківській області.



Харківське енергетичне підприємство запрошує на роботу фахівців



Як повідомляє РЕДПОСТ, АТ "Харківобленерго" на роботу до цеху ремонту обладнання запрошує наступних фахівців

електромонтера з випробувань та вимірювань (м. Харків)

Обов'язки: випробування і вимірювання параметрів електроустаткування напругою до 10 кВ включно; випробувати підвищеною напругою електродвигуни і машини постійного струму, захисні засоби і пристрої; випробувати підвищеною напругою силові кабелі, знімати кругові діаграми перемикаючих пристроїв трансформаторів, розрядників, вимірювальних трансформаторів, комутаційні апарати, тощо.

електромонтера з ремонту та монтажу кабельних ліній (м. Харків)

Обов'язки: виконувати демонтаж, ремонт і монтаж кабельних ліній, увідних пристроїв кабельної арматури напругою до 35 кВ в закритих приміщеннях, в землі, в колодязях та тунелях; здійснювати розмітку і оброблення кабелю в закритих приміщеннях, в землі, в колодязях і тунелях із застосуванням пневматичного та електрифікованого інструменту, тощо.

маляра (м. Південне, Харківський р-н)

Обов'язки: фарбувати поверхні різними фарбами та лаками у кілька тонів, здійснювати лакування, полірування, шпаклювання, ґрунтування і прооліфлення, наносити малюнки на поверхні за трафаретами, самостійно готувати складні кольори, фарбувати після ґрунтування поверхні методом холодного безповітряного розпилення.

слюсаря з механоскладальних робіт (м. Південне, Харківський р-н)

Обов'язки: виконувати слюсарне оброблення деталей та складних вузлів за 7-10м квалітет (2-3м класами точності); складати, регулювати та випробувати складні вузли агрегатів, машин та верстатів; притирати поверхні складних деталей та вузлів; виконувати статичне та динамічне балансування вузлів машин та деталей складної конфігурації; обробляти внутрішні пази, шліцові з'єднання. Підганяти зазори, центрувати деталі, вузли та агрегати, які монтує.

Заробітна плата визначається і обговорюється під час співбесіди з начальником Цеху ремонту обладнання АТ "Харківобленерго".

Контактний телефон: 050 699 01 26 (начальник ЦРО Олексій Миколайович Калмиков), з 9:00 до 16:00, крім суботи та неділі.