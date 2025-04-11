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11.04.2025  17:31   Дмитро Колонєй

Окупанти сім разів атакували позиції ЗСУ на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 11 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє  РЕДПОСТ, на Харкрівщині наступна бойова ситуація:

  • На Куп’янському напрямку російські окупанти сім разів атакували позиції Сил оборони в районах Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового, на даний час триває три боєзіткнення.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про відбиті атаки ворога під Вовчанськом та на Куп’янському напрямку.

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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