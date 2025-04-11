Окупанти сім разів атакували позиції ЗСУ на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 11 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харкрівщині наступна бойова ситуація:
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про відбиті атаки ворога під Вовчанськом та на Куп’янському напрямку.
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День не сприятливий для відповідальних починань. Відкладіть важливі проекти та дії на потім, довіртеся інтуїції.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні Міжнародний День визволення в'язнів концтаборів. 11 квітня 1945 року в'язні Бухенвальда підняли повстання, внаслідок якого табір було ліквідовано повсталими.
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