11.04.2025 16:51

У Харкові відкрили меморіальну дошку Леонідові Рубаненку (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов 11 квітня взяв участь у відкритті меморіальної дошки на честь видатного українського економіста та громадського діяча Леоніда Рубаненка.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Пам’ятний знак встановили на фасаді будівлі за адресою: вул. Чигирина Юлія, 5, повідомляє РЕДПОСТ

Ігор Терехов підкреслив, що знав Леоніда Рубаненка особисто і високо цінував його розум, відданість справі та вагомий внесок у розвиток Харкова.

«Мені в житті пощастило співпрацювати з Леонідом Івановичем. Він був людиною великого серця, яка встигала все - і підтримувати бізнес, і дбати про культуру, і бути справжнім другом. Він не був кабінетним чиновником - він був людиною дії. Те, що сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку за такої кількості людей, - це доказ глибокої поваги до нього та визнання його заслуг. І саме таких людей, як Леонід Іванович, сьогодні потребує Україна. Світла пам’ять!» - зазначив мер.

Леонід Рубаненко обіймав посаду голови Орджонікідзевського (нині - Індустріального) райвиконкому Харкова, пізніше працював начальником головного адміністративного управління транспорту, зв’язку та шляхового господарства Харківського міськвиконкому, займався питаннями модернізації транспортної системи. З 2002 року очолював Об’єднання організацій роботодавців Харківщини, сприяючи розвитку підприємництва та захисту інтересів роботодавців регіону, а також був одним із засновників культурно-просвітницької організації «Гостинна на Дворянській», яка займається популяризацією історії Харкова та Слобожанщини.



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