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11.04.2025  16:27   Дмитро Колонєй

Комунальники відновлюють постраждалі харківські будинки (фото)

Де та якими саме роботами займаються комунальники розповіли в харківському Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Київському районі відновлюють житлові будинки, пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Тривают ремонтні роботи в багатоповерхівці на вул. Кричевського, яка зазнала руйнувань внаслідок прямого влучання з артилерії у 2022 році, де фахівці наразі там 

  • встановлюють там нові вікна,
  • ремонтують вхідні групи,
  • відновлюють плити перекриття та огородження  балкону, а також цокольну частину будинку.
 
В подальшому в усіх підʼїздах виконають капітальний ремонт.
 
 
 
Тэги:  ремонт, будинки, харків, агрессия россии
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