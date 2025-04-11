Комунальники відновлюють постраждалі харківські будинки (фото)

Де та якими саме роботами займаються комунальники розповіли в харківському Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Київському районі відновлюють житлові будинки, пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Тривают ремонтні роботи в багатоповерхівці на вул. Кричевського, яка зазнала руйнувань внаслідок прямого влучання з артилерії у 2022 році, де фахівці наразі там
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День не сприятливий для відповідальних починань. Відкладіть важливі проекти та дії на потім, довіртеся інтуїції.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні Міжнародний День визволення в'язнів концтаборів. 11 квітня 1945 року в'язні Бухенвальда підняли повстання, внаслідок якого табір було ліквідовано повсталими.
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