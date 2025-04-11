11.04.2025 16:27 Дмитро Колонєй

Комунальники відновлюють постраждалі харківські будинки (фото)

Де та якими саме роботами займаються комунальники розповіли в харківському Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Київському районі відновлюють житлові будинки, пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Тривают ремонтні роботи в багатоповерхівці на вул. Кричевського, яка зазнала руйнувань внаслідок прямого влучання з артилерії у 2022 році, де фахівці наразі там

встановлюють там нові вікна,

ремонтують вхідні групи,

відновлюють плити перекриття та огородження балкону, а також цокольну частину будинку.

В подальшому в усіх підʼїздах виконають капітальний ремонт.