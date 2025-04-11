11.04.2025 16:00 Дмитро Колонєй

Біглий посадовець окупаційній адміністрації предстане перед судом у Харкові

Правоохоронці з'ясували, чим займався прихильник загарбників під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , мешканець села Чернещина Ізюмського району в червні 2022 року, під час окупації населеного пункту збройними силами РФ, добровільно перейшов на бік ворога:

обійняв посаду «помощника начальника (с. Изюмское) Боровского территориального управления» у так званій «ВГА».

брав участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади,

наймав на роботу співробітників, готових працювати за новими правилами,

збирав та формував списки місцевих мешканців, які передавав представникам РФ.

розподіляв так звану «гуманітарну допомогу» від окупантів, працюючи на створення позитивного іміджу загарбників,

відповідав за побутові і соціальні сфери села та розпоряджався майном Ізюмського старостинського округу на користь окупантів.

Наразі колаборант переховується на території держави-агресорки, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Дзержинському районному суді м. Харкова.

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Чоловіку загрожує від п’яти до десяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.