11.04.2025 16:00 Дмитро Колонєй
Біглий посадовець окупаційній адміністрації предстане перед судом у Харкові
Правоохоронці з'ясували, чим займався прихильник загарбників під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мешканець села Чернещина Ізюмського району в червні 2022 року, під час окупації населеного пункту збройними силами РФ, добровільно перейшов
на бік ворога:
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обійняв посаду «помощника начальника (с. Изюмское) Боровского территориального управления» у так званій «ВГА».
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брав участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади,
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наймав на роботу співробітників, готових працювати за новими правилами,
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збирав та формував списки місцевих мешканців, які передавав представникам РФ.
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розподіляв так звану «гуманітарну допомогу» від окупантів, працюючи на створення позитивного іміджу загарбників,
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відповідав за побутові і соціальні сфери села та розпоряджався майном Ізюмського старостинського округу на користь окупантів.
Наразі колаборант переховується на території держави-агресорки, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Дзержинському районному суді м. Харкова.
Чоловіку загрожує від п’яти до десяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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