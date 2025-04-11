    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Біглий посадовець окупаційній адміністрації предстане перед судом у Харкові
11.04.2025  16:00   Дмитро Колонєй

Біглий посадовець окупаційній адміністрації предстане перед судом у Харкові

Правоохоронці з'ясували, чим займався прихильник загарбників під Харковом.

Судитимуть біглого посадовця окупаційній адміністрації: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, мешканець села Чернещина Ізюмського району в червні 2022 року, під час окупації населеного пункту збройними силами РФ, добровільно перейшов на бік ворога:
 
  • обійняв посаду «помощника начальника (с. Изюмское) Боровского территориального управления» у так званій «ВГА».
  • брав участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади,
  • наймав на роботу співробітників, готових працювати за новими правилами,
  • збирав та формував списки місцевих мешканців, які передавав представникам РФ.
  • розподіляв так звану «гуманітарну допомогу» від окупантів, працюючи на створення позитивного іміджу загарбників,
  • відповідав за побутові і соціальні сфери села та розпоряджався майном Ізюмського старостинського округу на користь окупантів.
 
Наразі колаборант переховується на території держави-агресорки, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Дзержинському районному суді м. Харкова.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Чоловіку загрожує від п’яти до десяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
 
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.04 Надзвичайні події У Харкові судитимуть біглого посадовця окупаційного уряду 09.04 Надзвичайні події На Харківщині жінка допомагала загарбникам керувати житловим господарством 07.04 Надзвичайні події У Харкові судитимуть чоловіка, який працював в окупаційній адміністрації
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 