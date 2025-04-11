11.04.2025 15:20 Віталій Хіневич

У Харкові комунальники опрацювали понад тисячу заявок на ремонт ліфтового обладнання

Фахівці КСП «Харківміськліфт» за тиждень опрацювали майже 1,1 тисяч заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За цей період комунальники відреагували на 144 випадки застрягання пасажирів у кабінах, які здебільшого виникали через аварійні відключення світла.

Також вони запустили після ремонту 14 ліфтів на вул. Валентинівській, вул. Луганській, Григорівському шосе та ін.

Загалом у будинках комунальної форми власності зараз працює понад 6,6 тис. ліфтів. На ремонт зупинені п’ять підйомників.

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