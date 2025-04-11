11.04.2025 14:55 Віталій Хіневич

Погодні умови першої декади квітня в Харківській області: як вони вплинули на озимі культури

В більшості днів першої декади квітня умови для подальшої вегетації озимих, а також для початкового росту ранніх ярих зернових та зернобобових культур складалися сприятливо.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Наприкінці декади, через різке зниження температурних показників, ростові процеси дещо уповільнилися. Також в кінці декади, через заморозки у повітрі, погіршилися агрометеорологічні умови для абрикосу, масове цвітіння якого спостерігалося по всій території області.

У озимої пшениці, упродовж декади тривало кущіння. На кінець декади загальний стан посівів оцінювався переважно, як добрий, на окремих площах центрального та південного районів – задовільний. На ранніх посівах ярого ячменю та гороху, на початку декади відмічалися сходи.

Станом на 10 квітня запаси продуктивної вологи орного та метрового шарів ґрунту під озимими, ярими зерновими культурами та на площах, призначених під посів пізніх культур (кукурудза, гречка, соняшник та соя) були достатніми та оптимальними.

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