11.04.2025 14:15 Віталій Хіневич

У Салтівському районі Харкова замінили понад 650 метрів водоводів

Бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Салтівського району комплексу «Харківводопостачання» в поточному році вже переклали 656 метрів технічно зношених зовнішніх водоводів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Також встановили 11 пожежних гідрантів і упорядкували 68 оглядових колодязів із заміною запірно-регулювальної регулюючої.

Як повідомив начальник районної служби В'ячеслав Глущенко, ремонтники дільниці паралельно із перекладками оперативно ліквідували 100 позаштатних ситуацій на мережах.

«Заміна аварійних ділянок трубопроводів ведеться планово, одночасно перевіряємо та капітально ремонтуємо оглядові колодязі, встановлюємо нову запірну арматуру, пожежні гідранти та обладнання. Зокрема, відновили 362-метрову гілку трубопроводу по вулиці Леся Сердюка, оновили зношені ділянки мереж по вулицях Гарібальді та Залиманській. Навіть в умовах безперервної військової агресії в районі тривають не лише ремонтні роботи та ліквідація аварійних ситуацій, а й профілактичні огляди об'єктів водопостачання. Такі комплексні заходи покращують якість водопровідної води та зменшують аварійність на водоводах.

Також контролюємо стан водорозбірних колонок, як альтернативне джерело води на випадок відключення електропостачання після обстрілів. Відновлювальні бригади забезпечені необхідною технікою та обладнанням, використовуємо сучасні матеріали, які прослужать не один десяток років», - зазначив В'ячеслав Глущенко.

За його словами, традиційно, на час виконання перекладок чи ремонтів, щоби харків'яни не відчували дискомфорту, попередньо забезпечується тимчасовий, замінний варіант подачі води.

Сьогодні, 11 квітня, ремонтники усувають дефект на ділянці магістралі вулицею Гвардійців Широнінців.

Загалом у Харкові цього року вже замінили понад 2.3 км водоводів.

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