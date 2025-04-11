У Харкові оновлюють захисні протипожежні смуги

Працівники лісового господарства СКП «Харківзеленбуд» оновлюють захисні протипожежні смуги в урочищах «Григорівський бір» та «Залютине».
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День не сприятливий для відповідальних починань. Відкладіть важливі проекти та дії на потім, довіртеся інтуїції.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні Міжнародний День визволення в'язнів концтаборів. 11 квітня 1945 року в'язні Бухенвальда підняли повстання, внаслідок якого табір було ліквідовано повсталими.
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