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11.04.2025  10:30   Віталій Хіневич

У Харкові оновлюють захисні протипожежні смуги

Працівники лісового господарства СКП «Харківзеленбуд» оновлюють захисні протипожежні смуги в урочищах «Григорівський бір» та «Залютине».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Роботи проводяться з настанням пожежонебезпечного періоду. Смуги оруть трактором вздовж лісового масиву. Дерева, траву, листя та інші горючі матеріали присипають землею, щоб створити бар’єр для розповсюдження пожеж. 
 
На підприємстві закликають харків’ян обмежити відвідування лісу під час пожежонебезпечного періоду, дотримуватися правил протипожежної безпеки та не залишати сміття в місцях відпочинку. 
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова продовжують проводити весняні роботи на прибудинкових територіях.
 
Тэги:  жкг, харків
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